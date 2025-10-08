Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 8 Oktober Naik Lagi, Cek Daftarnya

Rabu, 08 Oktober 2025 – 09:35 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Oktober Naik Lagi, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Harga emas Antam dilaporkan mengalami kenaikan pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Rabu 8 Oktober 2025.

Dikutip dari laman Logam Mulia, Rabu (7/10) pagi, harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik lagi.

Harga emas Antam hari ini naik Rp 12 ribu per gram.

Baca Juga:

Sebelumnya, harga emas Antam Rp 2.284.000 per gram, kini menjadi Rp 2.296.000 per gram. 

Sementara, harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu, yakni Rp 2.144.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Baca Juga:

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Harga emas Antam hari ini, Rabu 8 Oktober 2025 naik lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas Antam  daftar harga emas  harga emas hari ini 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp