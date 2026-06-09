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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 9 Juni Turun Rp 10 Ribu

Selasa, 09 Juni 2026 – 09:18 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 9 Juni Turun Rp 10 Ribu - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini turun. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 9 Juni 2026 turun.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (9/6), pukul 08.56 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 10 ribu.

Awalnya harga emas Antam Rp 2.743.000, kini menjadi Rp 2.733.000 per gram.

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Harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp 2.527.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

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‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.416.500

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.733.000

Harga emas Antam hari ini turun Rp 10 ribu. Simak daftar harga emas Antam hari ini.

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