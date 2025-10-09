Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini 9 Oktober Naik Lagi, Sentuh Rp 2,303 Juta Per Gram

Kamis, 09 Oktober 2025 – 09:23 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 9 Oktober Naik Lagi, Sentuh Rp 2,303 Juta Per Gram - JPNN.COM
Warga menunjukkan emas Antam yang dibelinya di Butik Emas Logam Mulia Antam Komplek DP Mall, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/4/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 naik lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (9/10), emas Antam kembali mengalami peningkatan harga jual sejak 4 Oktober 2025.

Kini, harga emas Antam naik Rp 7.000 menjadi Rp 2.303.000 dari awalnya Rp 2.296.000 per gram.

Baca Juga:

‎Harga jual kembali (buyback) juga naik ke angka Rp 2.151.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga:

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

Harga emas Antam hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 naik lagi. Menyentuh Rp 2,303 juta per gramnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas naik  harga emas hari ini 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp