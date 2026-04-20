Harga Emas Antam Hari Ini Ambrol, Jangan Kaget, ya

Senin, 20 April 2026 – 10:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada Senin (20/4).

Dipantau laman Logam Mulia, harga emas Antam turun Rp44.000 dari semula Rp 2.884.000 menjadi Rp 2.840.000 per gram.

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) turut anjlok menjadi Rp2.640.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.