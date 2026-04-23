Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Lagi, Berikut Daftarnya

Kamis, 23 April 2026 – 09:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Kamis (23/4).

Dipantau dari Logam Mulia, harga emas Antam mengalami penurunan dari semula Rp2.830.000 menjadi Rp2.805.000 per gram.

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) turut turun menjadi Rp2.610.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.