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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Lagi, Simak Perinciannya di Sini

Rabu, 08 Juli 2026 – 09:20 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Lagi, Simak Perinciannya di Sini - JPNN.COM
Harga emas Antam dilaporkan kembali mengalami penurunan pada hari ini Rabu (8/7). Simak selengkapnya di sini. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan kembali mengalami penurunan pada hari ini Rabu (8/7).

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam mengalami penurunan menjadi Rp 2.641.000 per gram, setelah sebelumnya di angka Rp2.655.000 per gram.

Begitu pula dengan harga beli kembali (buyback) emas Antam juga turun di angka Rp 2.393.000 per gram.

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Harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

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PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Harga emas Antam dilaporkan kembali mengalami penurunan pada hari ini Rabu (8/7). Simak selengkapnya di sini.

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