Harga Emas Antam Hari Ini Jumat 19 September, Turun Lagi 

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam mengalami tren penurunan sejak Kamis (18/9). Tren penurunan harga emas Antam berlanjut hari ini, Jumat 19 September 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (19/9), harga emas Antam turun Rp 8.000 dari semula Rp 2.098.000 menjadi Rp 2.090.000 per gram.

‎Untuk harga jual kembali (buyback) menjadi Rp 1.937.000 per gram. ‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembalio. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.095.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.090.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 4.120.000.