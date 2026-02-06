Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini Jumat 6 Februari Pagi Anjlok

Jumat, 06 Februari 2026 – 10:22 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Jumat 6 Februari Pagi Anjlok - JPNN.COM
Pramuniaga menunjukkan emas batangan di sebuah gerai penjualan emas di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (14/1/2026). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU.

jpnn.com - JAKARTA  - Harga emas Antam hari ini Jumat 6 Februari 2026 pagi anjlok. Laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (6/2), pukul 08.56 WIB menunjukkan Harga emas Antam terbaru  anjlok Rp 100.000, dari semula Rp 2.956.000 menjadi Rp 2.856.000 per gram.

Begitu pula, untuk harga jual kembali (buyback) emas Antam mengalami penurunan drastis menjadi Rp 2.571.000 dari awalnya Rp 2.720.000 per gram.

Harga beli maupun jual sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.578.000.

