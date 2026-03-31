Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Anjlok, Cek Daftarnya di Sini

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Selasa (31/3) pagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia dari Jakarta, harga emas Antam turun Rp 10.000 dari semula Rp 2.837.000 menjadi Rp2.827.000 juta per gram.

Adapun harga emas Antam pada Senin (30/3/2026) sore sempat naik Rp30.000 yang semula Rp2.807.000 menjadi Rp2.837.000 per gram

Sementara, untuk harga beli kembali (buyback) kini turun menjadi Rp2.477.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.