Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 11 Maret 2026 melonjak tinggi. Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (11/3), pukul 09.20 WIB, harga emas Antam mengalami lonjakan Rp 40 ribu, dari semula Rp 3.047.000 menjadi Rp 3.087.000 per gram.

‎‎Hharga beli kembali (buyback) emas Antam kini turut naik ke angka Rp 2.847.000 per gram.

‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Baca Juga: Harga Emas Rabu Pagi Naik Lagi

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.593.500.