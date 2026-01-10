Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Tajam, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan mengalami kenaikan pada hari ini Sabtu (10/1).

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas antam melonjak Rp25.000 dari semula Rp2.577.000 menjadi Rp2.602.000 per gram.

Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp2.455.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

‎‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

‎

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.351.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp2.602.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp5.144.000.

‎- ?Harga emas 3 gram: Rp7.691.000.

‎- ?Harga emas 5 gram: Rp12.785.000.

‎- ?Harga emas 10 gram: Rp25.515.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp63.662.000.

‎- ?Harga emas 50 gram: Rp127.245.000.

‎- ?Harga emas 100 gram: Rp254.412.000.

‎- ?Harga emas 250 gram: Rp635.765.000.

‎- ?Harga emas 500 gram: Rp1.271.320.000.

‎- ?Harga emas 1.000 gram: Rp2.542.600.000. (Antara/jpnn)