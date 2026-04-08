Harga Emas Antam Hari Ini Meroket, Ini Daftarnya

Rabu, 08 April 2026 – 09:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 8 April 2026 meroket.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (8/4) pukul 08.56 WIB menunjukkan harga emas Antam meroket Rp 50 ribu.

Semula harga emas Antam ialah Rp 2.850.000 per gram dan kini menjadi Rp 2.900.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam juga naik menjadi Rp 2.664.000 per gram.

Namun demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.