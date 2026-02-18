Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini Merosot, Silakan Cek Daftarnya di Sini

Rabu, 18 Februari 2026 – 09:39 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Merosot, Silakan Cek Daftarnya di Sini - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - ‎Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada Rabu (18/2).

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam telah mengalami penurunan harga sejak 16 Februari.

Kali ini, harga emas itu turun Rp40.000, dari semula Rp2.918.000 menjadi Rp2.878.000 per gram.

Baca Juga:

‎‎Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turun menjadi Rp2.655.000 per gram.

‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Baca Juga:

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

?Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada Rabu (18/2). Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas Antam  emas Antam  harga emas hari ini  harga emas  Harga emas turun 
BERITA HARGA EMAS ANTAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp