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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini Merosot Tajam, Simak Perincian Lengkapnya

Senin, 13 Juli 2026 – 10:02 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Merosot Tajam, Simak Perincian Lengkapnya - JPNN.COM
Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada Senin (13/7) pagi. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada Senin (13/7) pagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, harga emas Antam turun Rp 20.000 dari semula Rp 2.655.000 menjadi Rp 2.635.000 per gram.

Begitu pula harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp 2.395.000 per gram.

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Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

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‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada Senin (13/7) pagi. Simak selengkapnya di sini.

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