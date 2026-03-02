Harga Emas Antam Hari Ini Naik Begitu Tinggi

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas Antam hari ini Senin 2 Maret 2026, yang mengalami kenaikan lumayan tinggi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Senin, 09.01 WIB, harga emas Antam naik Rp50.000 dari semula Rp3.085.000 menjadi Rp3.135.000 per gram.‎

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini naik menjadi Rp2.914.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.