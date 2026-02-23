Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update data harga emas Antam hari ini Senin 23 Februari 2026.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Senin, pukul 09.19 WIB, harga emas Antam hari ini mengalami kenaikan Rp16.000 dari semula Rp3.012.000 menjadi Rp3.028.000 per gram.

‎‎Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini naik ke angka Rp2.813.000 per gram.

‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 21 Februari 2026 Meroket

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru: