Harga Emas Antam Hari Ini, Naik Lumayan, Meroket

Kamis, 11 September 2025 – 09:02 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 11 September 2025 mengalami kenaikan lumayan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini naik Rp21.000 dari semula Rp2.074.000 menjadi Rp2.095.000 per gram.

‎Untuk harga jual kembali (buyback) menjadi Rp1.942.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.097.500.

‎- Harga emas 1 gram: Rp2.095.000.