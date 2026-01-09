Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 7 Ribu, Tembus Rp 2,577 Juta Per Gram

Jumat, 09 Januari 2026 – 09:45 WIB
Harga emas Antam hari ini Jumat 9 Januari 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik lagi hari ini, Jumat 9 Januari 2026.

Harga jual kembali (buyback) emas Antam juga turut mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (9/1), harga emas Antam naik Rp 7 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.570.000, kemudian naik menjadi Rp 2.577.000 per gram.

Buyback pun turut naik ke angka Rp2.432.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

