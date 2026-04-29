Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Antam Hari Ini Naik, yang Lain Turun

Rabu, 29 April 2026 – 07:40 WIB
Harga emas Antam hari ini di Pegadaian naik, UBS dan Galeri24 turun. Ilustrasi. Foto : Ricardo

jpnn.com - JAKARTA – Harga emas Antam hari ini Rabu 29 April 2026 di Pegadaian naik lumayan.

Adapun harga emas UBS dan Galeri24 turun dibanding sehari sebelumnya.

Dikutip di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Rabu, pukul 06.14 WIB, harga emas UBS dan Galeri24 turun masing-masing ke Rp2.840.000 dan Rp2.802.000 per gram.

Sementara itu, harga emas Antam naik menjadi Rp2.927.000 per gram

Adapun harga ketiga jenama tersebut di laman Sahabat Pegadaian sehari sebelumnya, Selasa (28/4), yakni UBS Rp2.868.000, Antam Rp2.922.000, dan Galeri24 Rp2.810.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   emas Antam  harga emas Antam  harga emas  harga emas Antam hari ini  emas UBS  Emas Galeri24  Pegadaian  Harga emas UBS 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp