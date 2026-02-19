Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga Emas Antam Hari Ini, Pagi Sudah Naik

Kamis, 19 Februari 2026 – 11:22 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini, Pagi Sudah Naik - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Kamis 19 Februari 2026. Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update harga emas Antam hari ini Kamis 19 Februari 2026.

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Kamis pukul 08.47 WIB, harga emas Antam mengalami kenaikan Rp4.000, dari semula Rp2.912.000 menjadi Rp2.916.000 per gram.‎

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini naik ke angka Rp2.694.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

Simak daftar lengkap harga emas Antam hari ini Kamis 19 Februari 2026, yang mengalami kenaikan.

