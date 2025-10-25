Close Banner Apps JPNN.com
Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 25 Oktober 2025, Tumben

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 09:42 WIB
Update harga emas Antam hari ini Sabtu 25 Oktober 2025.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 25 Oktober 2025 mengalami penurunan harga jual.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (25/10), emas Antam mengalami penurunan harga jual, kali ini turun Rp4.000 menjadi Rp2.350.000 dari semula Rp2.354.000 per gram.

‎Untuk harga jual kembali (buyback) juga turun ke angka Rp2.215.000 dari awalnya Rp2.219.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.225.000.

Berikut informasi mengenai harga emas Antam hari ini Sabtu 25 Oktober 2025 yang mengalami penurunan.

