Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini, Tak Ada Perubahan, Cek Perinciannya di Sini

Kamis, 12 Februari 2026 – 09:13 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini, Tak Ada Perubahan, Cek Perinciannya di Sini - JPNN.COM
Harga emas Antam dilaporkan tidak mengalami perubahan pada Kamis (12/2). Ilustrasi Foto: Richardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan tidak mengalami perubahan pada Kamis (12/2).

Dipantau dari Logam Mulia, harga emas Antam tidak berubah alias sama dengan kemarin pagi, yaitu di Rp2.947.000 per gram.

Begitu pula harga beli kembali (buyback) emas Antam turut tak bergerak di Rp 2.741.000 per gram.

Baca Juga:

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga:

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Harga emas Antam dilaporkan tidak mengalami perubahan pada Kamis (12/2). Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas Antam  harga emas batangan  harga emas hari ini  harga emas 
BERITA HARGA EMAS ANTAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp