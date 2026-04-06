Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Jadi Rp 2,8 Juta Per Gram

Senin, 06 April 2026 – 09:51 WIB
Harga emas Antam hari ini Senin 6 April 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 6 April 2026 turun.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Senin (6/4), pukul 09.10 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami penurunan signifian Rp 141.000.

Awalnya, harga emas Antam berada di posisi Rp 2.972.000, lalu kini menjadi Rp 2.831.000 per gram.

Adapun harga beli kembali atau buyback emas Antam juga turut turun.

Sebelumnya, buyback tercatat di angka Rp2.577.000 per gram, lalu kini turun menjadi 2.550.000 per gram.

Namun demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Harga emas Antam hari ini Senin 6 April 2026 turun menjadi Rp 2.831.000 per gram. Berikut daftar harga emas hari ini.

