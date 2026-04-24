Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, 2 Lainnya Sama Saja

Jumat, 24 April 2026 – 08:09 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas Antam hari ini Jumat 24 April 2026 di Pegadaian yang turun lagi.

Begitu juga harga emas UBS dan Galeri24, kompak turun.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Jumat, pukul 07.32 WIB, harga emas UBS, Antam, Galeri24 masing-masing di angka Rp2.859.000, Rp2.918.000, dan Rp2.813.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama emas tersebut kemarin, Kamis (23/4), yakni UBS Rp2.877.000, Antam Rp2.944.000, dan Galeri24 Rp2.835.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam hari ini di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.