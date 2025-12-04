Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, Jadi Sebegini Per Gram

Kamis, 04 Desember 2025 – 09:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Kamis 4 Desember 2025, turun lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (4/12), harga emas Antam mengalami penurunan sejak kemarin.

Kali ini, harga emas Antam turun Rp 6.000 dari awalnya Rp 2.412.000 menjadi Rp 2.406.000 per gram.

‎Harga jual kembali (buyback) turut turun ke angka Rp 2.267.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Baca Juga: PELTI Targetkan 5 Medali Emas di SEA Games 2025

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.