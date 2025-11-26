Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Tips, Cek Daftar Lengkapnya di Sini

Rabu, 26 November 2025 – 09:22 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Tips, Cek Daftar Lengkapnya di Sini
Harga emas Antam dilaporkan mengalami sedikit penurunan pada hari ini Rabu (26/11). Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan mengalami sedikit penurunan pada hari ini Rabu (26/11).

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam turun Rp 2.000 dari awalnya Rp2.380.000 menjadi Rp2.378.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) turut turun tipis ke angka Rp 2.239.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.



