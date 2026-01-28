Harga Emas Antam Melambung Hari Ini, Tembus Rp 2,968 Juta Per Gram

Rabu, 28 Januari 2026 – 09:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam melambung hari ini Rabu 28 Januari 2026.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Rabu (28/1), menunjukkan Harga emas Antam meroket Rp 52.000 dari semula Rp 2.916.000 menjadi Rp 2.968.000 per gram.

‎Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik drastis menjadi Rp 2.799.000 dari awalnya Rp 2.749.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.534.000.