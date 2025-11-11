Close Banner Apps JPNN.com
Investasi

Harga Emas Antam Melonjak Hari Ini 11 November, Berikut Daftarnya

Selasa, 11 November 2025 – 10:02 WIB
Harga Emas Antam Melonjak Hari Ini 11 November, Berikut Daftarnya
Harga emas Antam hari ini Selasa 11 November melonjak. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam melonjak hari ini, Selasa 11 November 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (11/11), harga emas Antam mengalami lonjakan Rp 27.000 dari semula Rp 2.333.000 menjadi Rp 2.360.000 per gram.

‎‎Harga jual kembali (buyback) juga naik ke angka Rp 2.225.000 per gram. 

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. 

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa: 

Harga emas Antam melonjak hari ini Selasa 11 November 2025. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

