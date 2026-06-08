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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Meningkat di Awal Pekan, Jadi Sebegini Per Gram

Senin, 08 Juni 2026 – 09:50 WIB
Harga Emas Antam Meningkat di Awal Pekan, Jadi Sebegini Per Gram - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Senin 8 Juni 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas antam dilaporkan mengalami kenaikan pada hari ini Senin (8/6).

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, harga emas antam naik Rp 5.000 ke angka Rp 2.743.000 dari semula Rp 2.738.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp 2.540.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

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Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

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‎‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (Antara/jpnn)

Harga emas antam dilaporkan mengalami kenaikan pada hari ini Senin (8/6). Simak selengkapnya di sini.

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