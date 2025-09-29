Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Naik Hari Ini 29 September, Jadi Sebegini Per Gram

Senin, 29 September 2025 – 09:50 WIB
Harga Emas Antam Naik Hari Ini 29 September, Jadi Sebegini Per Gram - JPNN.COM
Warga menunjukkan emas Antam yang dibelinya di Butik Emas Logam Mulia Antam Komplek DP Mall, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/4/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas Antam hari ini, Senin 29 September 2025. 

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (29/9), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 7.000 dari semula Rp 2.191.000 menjadi Rp 2.198.000 per gram.

Sementara, harga jual kembali (buyback) menjadi Rp 2.045.000 per gram.

Baca Juga:

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Baca Juga:

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.149.000.

Harga emas Antam naik hari ini, Senin 29 September 2025. Berikut daftar harga emas Antam hari ini di laman Logam Mulia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas naik  Emas Batangan  harga jual emas  Logam Mulia 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp