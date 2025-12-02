Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Tembus Rp 2,425 Juta Per Gram

Selasa, 02 Desember 2025 – 09:37 WIB
Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Tembus Rp 2,425 Juta Per Gram
Harga emas Antam hari ini Selasa 2 Desember 2025 naik. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik hari ini, Selasa 2 Desember 2025. 

Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (2/1), harga emas Antam naik Rp 10.000.

Harga emas Antam semula Rp 2.415.000, dan setelah naik menjadi Rp 2.425.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.286.000 per gram. Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. 

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:



TAGS   harga emas  harga emas Antam  harga emas naik  emas Antam  Logam Mulia 
