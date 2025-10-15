Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Naik Lagi, Hari Ini Tembus Rp 2,383 Juta Per Gram

Rabu, 15 Oktober 2025 – 09:27 WIB
Update harga emas terkini di laman resmi Antam logammulia.com: Tangkapan layar logammulia.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini naik lagi.

Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu (14/10), terus mengalami kenaikan sejak 11 Oktober 2025.

Hari ini, harga emas Antam naik Rp 23 ribu dan dijual Rp 2.383.000 dari awalnya Rp 2.360.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) juga meroket ke angka Rp 2.232.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

