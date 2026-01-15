Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Naik Lagi, Hari Ini Tembus Rp 2,675 Juta Per Gram

Kamis, 15 Januari 2026 – 09:27 WIB
Pramuniaga menunjukkan emas batangan di sebuah gerai penjualan emas Logam Mulia ANTAM di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (14/1/2026). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

jpnn.com - JAKARTA - Tren kenaikan harga emas Antam berlanjut.

Harga emas Antam hari ini Kamis 15 Januari 2026 mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (15/1), harga emas Antam terus mengalami kenaikan sejak 10 Januari.

Hari ini, harga emas Antam naik Rp10.000 dari semula Rp 2.665.000 menjadi Rp 2.675.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan juga turut mengalami kenaikan.

Hari ini, buyback naik ke angka Rp 2.521.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

