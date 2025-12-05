Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Naik Tipis Hari Ini 5 Desember, Berikut Daftarnya

Jumat, 05 Desember 2025 – 10:50 WIB
Harga Emas Antam Naik Tipis Hari Ini 5 Desember, Berikut Daftarnya - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini 5 Desember naik tipis. ANTARA FOTO/Reno Esnir/sgd/tom. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Jumat 5 Desember 2025 kembali mengalami kenaikan. 

Laman Logam Mulia yang dipantau Jumat (5/12), menunjukkan harga emas Antam naik Rp 1.000 dari awalnya Rp 2.406.000 menjadi Rp 2.407.000 per gram.

Sementara, harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.268.000 per gram. 

Baca Juga:

Emas batangan Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga:

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. 

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

Harga emas Antam naik tipis hari ini Jumat 5 Desember 2025, berikut daftar lengkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas Antam  emas Antam  harga emas naik 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp