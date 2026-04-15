Harga Emas Antam Rabu Pagi Ini Melonjak Lagi, Berikut Perinciannya

Rabu, 15 April 2026 – 10:07 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 15 April 2026 pagi melonjak lagi.

Laman Logam Mulia, Jakarta, Rabu (15/4), pukul 09.10 WIB, menunjukkan harga emas Antam melonjak lagi Rp 30.000.

Semula harga emas Antam Rp 2.863.000 dan kini menjadi Rp 2.893.000 per gram.

Sebelumnya, pada Selasa (14/4), harga emas Antam naik Rp 45.000 yang awalnya dibanderol Rp 2.818.000 menjadi Rp2.863.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) kini naik menjadi Rp 2.674.000 dari semula Rp 2.639.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.