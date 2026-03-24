Harga Emas Antam Selasa Pagi Stabil, Buyback Turun

Selasa, 24 Maret 2026 – 10:26 WIB
Harga emas Antam hari ini Selasa 24 Maret 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 24 Maret 2026 pagi masih stabil alias tak bergerak dari kemarin (23/3). Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (24/3), pukul 09.03 WIB, harga emas Antam stabil di angka Rp 2.843.000 per gram.

Adapun untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam turun ke angka Rp2.480.000 dari semula Rp2.560.000 per gram. Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.471.500

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.843.000.

Harga emas Antam hari ini Selasa 24 Maret 2026 pagi masih stabil. Buyback mengalami penurunan. Cek daftar harga emas Antam hari ini.

