Harga Emas Antam Terus Meroket, Hari Ini Tembus Rp 2,36 Juta Per Gram

Selasa, 14 Oktober 2025 – 09:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam terus meroket.

Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, terus mengalami kenaikan sejak 11 Oktober.

Hari ini, harga emas Antam naik Rp 29 ribu menjadi Rp 2.360.000 dari awalnya Rp 2.331.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) juga meroket ke angka Rp 2.209.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa: