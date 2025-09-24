Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Terus Naik, Hari Ini Tembus Rp 2,174 Per Gram

Rabu, 24 September 2025 – 10:20 WIB
Karyawan menunjukkan sampel emas batangan di Butik Emas Logam Mulia ANTAM kompleks DP Mall, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/9/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz/am.

jpnn.com - JAKARTA - Tren kenaikan harga emas Antam berlanjut hari ini, Rabu 24 September 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu (24/9), harga emas Antam kembali mengalami kenaikan selama tiga hari beruntun.

Kini harga emas Antam naik Rp 10.000 dari semula Rp 2.164.000 menjadi Rp 2.174.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) menjadi Rp 2.021.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

