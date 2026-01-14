Harga Emas Antam Terus Naik, Hari Ini Tembus Rp 2,665 Juta Per Gram

Rabu, 14 Januari 2026 – 10:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam terus mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (14/1), harga emas Antam terus mengalami lonjakan sejak 10 Januari.

Hari ini, harga emas Antam naik Rp 13.000 dari semula Rp 2.652.000 menjadi Rp 2.665.000 per gram

Harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.513.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu: