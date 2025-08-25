Close Banner Apps JPNN.com
Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Turun, Jadi Sebegini Per Gram

Senin, 25 Agustus 2025 – 09:20 WIB
Harga emas Antam hari ini Senin (25/8). Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 25 Agustus 2025 turun. Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (25/8), harga emas Antam mengalami penurunan Rp 4.000.

Kini, harga emas Antam menjadi Rp 1.929.000 dari semula Rp 1.933.000 per gram

Sementara, harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.775.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.014.500.

