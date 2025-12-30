Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini 30 Desember

Selasa, 30 Desember 2025 – 09:55 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun lagi hari ini, Selasa 30 Desember 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (30/12), harga emas Antam anjlok Rp 95.000 dari awalnya di angka Rp 2.596.000 menjadi Rp 2.501.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) turut turun menjadi Rp 2.360.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.300.500.