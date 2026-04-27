Harga Emas Antam Turun Senin Pagi, Jadi Sebegini Per Gram

Senin, 27 April 2026 – 10:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun pada Senin 27 April 2026.

Laman Logam Mulia, Jakarta, Senin (27/4), pukul 09.15 WIB menunjukkan harga emas Antam turun Rp 16 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.825.000, dan kini menjadi Rp 2.809.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut turun menjadi Rp 2.620.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.