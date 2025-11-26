Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam Turun Tipis Hari Ini 26 November, Jadi Sebegini Per Gram

Rabu, 26 November 2025 – 09:46 WIB
Harga Emas Antam Turun Tipis Hari Ini 26 November, Jadi Sebegini Per Gram - JPNN.COM
Harga emas Antam hari ini Rabu 26 November 2025 turun tipis. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam bergerak turun hari ini, Rabu 26 November 2025.

Dipantau daru laman Logam Mulia, Rabu (26/11), harga emas Antam mengalami sedikit penurunan, yakni Rp 2.000.

Awalnya harga emas Antam Rp 2.380.000, dan kini turun menjadi Rp 2.378.000 per gram.

Baca Juga:

Harga jual kembali (buyback) turut turun tipis ke angka Rp2.239.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga:

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

Harga emas Antam bergerak turun hari ini, Rabu 26 November 2025, jadi sebegini per gramnya. Buyback juga turun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas Antam  harga emas  harga emas hari ini  emas Antam 
BERITA HARGA EMAS ANTAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp