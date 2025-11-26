Harga Emas Antam Turun Tipis Hari Ini 26 November, Jadi Sebegini Per Gram

Rabu, 26 November 2025 – 09:46 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam bergerak turun hari ini, Rabu 26 November 2025.

Dipantau daru laman Logam Mulia, Rabu (26/11), harga emas Antam mengalami sedikit penurunan, yakni Rp 2.000.

Awalnya harga emas Antam Rp 2.380.000, dan kini turun menjadi Rp 2.378.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) turut turun tipis ke angka Rp2.239.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu: