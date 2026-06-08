Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian 8 Juni 2026, Masih Stabil

Senin, 08 Juni 2026 – 07:35 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Senin 8 Juni 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (8/6), pukul 06.22 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 stabil.

Harga emas UBs berada di angka Rp 2.759.000 per gram.

Sementara itu, harga emas Antam Rp 2.848.000 per gram.

Kemudian, harga emas Galeri24 ialah Rp 2.729.00 per gram.

Harga tersebut seperti tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian pada Minggu (7/6).

Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24