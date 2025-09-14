Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 14 September, Berikut Daftarnya

Minggu, 14 September 2025 – 07:30 WIB
Harga Emas di Pegadaian hari ini Minggu 14 September 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Minggu 14 September 2025 untuk tiga produk logam mulia, yakni buatan Antam, UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (14/9), harga emas Antam dan Galeri24 naik, sementara UBS turun.

Harga jual emas Antam naik dari awalnya Rp 2.172.000 menjadi Rp 2.183.000 per gram.

Harga emas Galeri24 naik kini dibanderol Rp 2.084.000 dari semula Rp 2.078.000 per gram.

Sementara, harga emas UBS turun ke angka Rp 2.113.000 dari semula di harga Rp 2.116.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

