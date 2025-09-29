Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 29 September Stabil, Berikut Daftarnya

Senin, 29 September 2025 – 07:58 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 29 September 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (29/9), harga tiga produk logam mulia buatan UBS, Galeri24, Antam, tidak mengalami perubahan harga jual dari hari sebelumnya.

Harga jual emas Antam stabil di angka Rp 2.290.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS tak mengalami perubahan harga jual di angka Rp 2.219.000 per gram. Adapun harga emas Galeri24 tetap dibanderol Rp 2.180.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas, UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:‎