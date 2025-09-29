Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 29 September Stabil, Berikut Daftarnya

Senin, 29 September 2025 – 07:58 WIB
Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 29 September Stabil, Berikut Daftarnya - JPNN.COM
Update harga emas Senin 29 September 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 29 September 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (29/9), harga tiga produk logam mulia buatan UBS, Galeri24, Antam, tidak mengalami perubahan harga jual dari hari sebelumnya.

Harga jual emas Antam stabil di angka Rp 2.290.000 per gram.

Begitu pula harga emas UBS tak mengalami perubahan harga jual di angka Rp 2.219.000 per gram. Adapun harga emas Galeri24 tetap dibanderol Rp 2.180.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara emas, UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:‎

Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 29 September 2025.

