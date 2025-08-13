Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Turun Lagi, Cek Daftarnya

Rabu, 13 Agustus 2025 – 08:25 WIB
Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Turun Lagi, Cek Daftarnya - JPNN.COM
Harga Emas di Pegadaian hari ini Rabu 13 Agustus 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 13 Agustus 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (13/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, turun selama dua hari beruntun.

Harga emas Galeri24 turun dari Rp 1.924.000 menjadi Rp 1.908.000 per gram.

Begitu pula harga emas Antam turut turun ke angka Rp 1.992.000 dari awalnya Rp 2.014.000 per gram. Selanjutnya, harga emas UBS turun menjadi Rp 1.923.000 dari semula Rp 1.933.000 per gram.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.040.000

Harga emas UBS, Galeri24, dan Antam di Pegadaian turun selama dua hari beruntun. Cek daftar harga emas di Pegadaian hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24  Update Harga Emas 
BERITA HARGA EMAS DI PEGADAIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp