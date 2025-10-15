Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Pegadaian Hari Ini 15 Oktober Naik Lagi

Rabu, 15 Oktober 2025 – 07:59 WIB
Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Pegadaian Hari Ini 15 Oktober Naik Lagi - JPNN.COM
Update harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 15 Oktober 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, naik lagi. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (15/10), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam kompak mengalami kenaikan sejak kemarin.

Harga jual emas Antam meroket lagi ke angka Rp 2.596.000 dari awalnya Rp 2.566.000 per gram. Begitu pula harga emas Galeri24 turut naik dari semula Rp 2.335.000 menjadi Rp 2.389.000 per gram.

Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga mengalami kenaikan drastis ke angka Rp 2.411.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.385.000 per gram.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.303.000

Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, naik lagi. Berikut daftar harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
BERITA HARGA EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp