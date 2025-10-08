Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 8 Oktober Naik, Berikut Daftarnya

Rabu, 08 Oktober 2025 – 08:08 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, kompak naik lagi. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (8/10), harga emas Antam, UBS dan Galeri24 sama-sama mengalami kenaikan sejak kemarin.

‎Harga jual emas Antam hari ini melonjak ke angka Rp 2.399.000 dari awalnya Rp 2.356.000 per gram. Begitu pula harga emas Galeri24, turut naik menjadi Rp 2.284.000 dari semula Rp 2.258.000 per gram.

‎Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga naik ke angka Rp 2.313.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.306.000 per gram.???????

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.251.000