JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Naik Lagi Hari Ini, Berikut Daftarnya

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 07:01 WIB
Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Naik Lagi Hari Ini, Berikut Daftarnya - JPNN.COM
Update harga emas di Pegadaian hari ini Sabtu 18 Oktober 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu (18/10),  tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, kompak mengalami kenaikan harga empat hari beruntun.

‎Harga jual emas Antam meroket lagi ke angka Rp 2.734.000 dari awalnya Rp 2.648.000 per gram.

Harga emas Galeri24 turut naik dari semula Rp 2.426.000 menjadi Rp 2.512.000 per gram.

‎Sama seperti Antam dan Galeri24, harga UBS juga mengalami kenaikan ke angka Rp 2.545.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.471.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025 naik lagi. Berikut daftarnya

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
